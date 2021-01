news

Madrid sous la neige : Sant'Egidio apporte de la nourriture et des couvertures aux sans-abri et demande l'ouverture de lieux d’hébergement

La ville de Madrid connaît une situation sans précédent en raison de la tempête Filomena qui a recouvert les rues de neige et provoqué l’arrêt de tous les moyens de transport, à l'exception du métro.

À la situation déjà grave résultant de la pandémie, s'ajoute une nouvelle invitation des autorités à rester chez soi, en raison de la vague de froid avec des températures atteignant les -11°C dans les prochains jours. Cette situation aggrave encore la vie déjà difficile des sans-abri.

La Communauté de Sant'Egidio de Madrid est sortie dans les rues avec des repas chauds, des couvertures et des sacs de couchage grand-froid pour aider les nombreux amis de la rue et les accompagner aux dispositifs municipaux d'urgence contre le froid. Elle a également demandé à la mairie de Madrid que le réseau des stations de métro reste ouvert 24 heures sur 24 afin que les personnes qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas accéder aux dispositifs d'urgence puissent se protéger des basses températures nocturnes.

La situation des personnes âgées qui vivent seules et ne peuvent pas sortir à cause de la neige et de la glace est également très préoccupante. La Communauté de Sant'Egidio lance un appel à la solidarité pour ne pas oublier les personnes les plus vulnérables face aux conséquences de la tempête, en particulier les personnes âgées seules qui peuvent avoir besoin d'aide et les sans-abri.

Contact : [email protected] ou téléphone 34 605060146.