Continuons à diffuser l'appel pour sauver la vie de Lisa Montgomery. Il ne reste que quelques heures avant son exécution fixée au 12 janvier

Demain, nous nous unirons à la prière en ligne diffusée sur les réseaux sociaux

Il est encore temps pour signer l'appel pour sauver la vie de Lisa Montgomery, 53 ans, actuellement la seule femme condamnée à mort au niveau fédéral aux États-Unis. Elle doit être exécutée le 12 janvier au pénitencier fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana. Cette femme, condamnée pour un crime odieux commis il y a plus de 16 ans, a toujours souffert de troubles psychiatriques non résolus et d'abus sexuels répétés au sein de sa famille depuis son enfance.

Il y a une mobilisation croissante dans le monde pour arrêter l'exécution, avec la conviction qu'il n'y a pas de justice sans vie. La Communauté de Sant'Egidio se joindra à la veillée de prière en ligne organisée par le Catholic Mobilizing Network le 12 janvier à 20h (heure italienne), diffusée sur Facebook.

Signez maintenant l'appel urgent pour sauver la vie de Lisa !