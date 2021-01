news

C'est la "fête des cadeaux" à Moscou, avec les personnes âgées et les sans-abri, à l'occasion du Noël orthodoxe

À Moscou, et dans d'autres villes, le jour du Noël orthodoxe, célébré le 7 janvier, des "cérémonies de cadeaux" ont été organisées dans un esprit d'amitié renouvelé, avec la distribution de colis alimentaires, de cadeaux et de repas chauds, rendue possible également grâce à la participation de nombreux jeunes, qui ont préparé ces fêtes, en les animant par des concerts.

De nombreuses personnes ont été touchées de manière différente et originale : les sans-abri, les personnes âgées seules à leur domicile et celles des maisons de retraite, les enfants et les familles en difficulté.

Pour les personnes âgées qui vivent dans deux grandes maisons de retraite de la ville, encore inaccessibles aux visiteurs extérieurs, les Amis de la Communauté de Sant'Egidio ont préparé des paquets cadeaux, qui ont été distribués par le personnel des établissements, accompagnés de cartes de vœux préparées par les enfants de l'École de la paix et les élèves de deux écoles primaires. En outre, pour les personnes âgées des maisons de retraite, des fêtes à distance ont été organisées pendant la période de Noël, ce qui a permis à de nombreuses personnes de revoir des amis de la Communauté, qui n'avaient pas pu leur rendre visite physiquement pendant de nombreux mois.

Mais celles qui étaient restées enfermées à la maison ont aussi eu la surprise et la joie de recevoir un cadeau !