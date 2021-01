news

En Pologne, Sant'Egidio proche des immigrés venus d'Ukraine, dans la prière et la solidarité

Cette année encore, la Communauté de Sant'Egidio à Varsovie a fêté Noël avec les Ukrainiens, qui célèbrent la naissance de Jésus le 7 janvier selon le calendrier julien. Un signe de solidarité particulièrement sincère envers ceux qui passent les jours de fête loin de leur pays et de leur famille. "Je connais la Communauté de Sant'Egidio pour ses initiatives de solidarité et pour les veillées œcuméniques auxquelles elle nous invite chaque année à prier les uns à côté des autres et à faire mémoire des martyrs. C'est beaucoup plus ce qui nous unit que ce qui nous divise", a déclaré le père Doroteusz Sawicki, curé de la cathédrale orthodoxe russe de Sainte-Marie-Madeleine. Un groupe d'Ukrainiens a également été invité à la maison de la communauté pour une réunion de Noël, où chacun a reçu un repas à emporter et un cadeau personnel. La joie de Noël a également été apportée à certaines familles roms qui vivent dans une situation particulièrement difficile dans la banlieue de Varsovie.