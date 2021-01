news

"Dans l'océan de l'histoire. Etudes en l'honneur d'Andrea Riccardi." Paru aux Editions Laterza

Un vaste recueil d'essais qui retracent un parcours de recherche original apprécié tant en Italie qu'au niveau international.

Andrea Riccardi est un acteur majeur du débat social, politique et religieux de notre époque.

En tant qu'historien, comme l'écrit Agostino Giovagnoli dans sa contribution à ce volume, « Il a exploré le thème de la cohabitation entre peuples, cultures et religions différentes et a consacré son attention aux thèmes du nationalisme, des conflits ethniques et des guerres contemporaines. Il a abordé, d'un point de vue original, la grande question des génocides et des massacres du XXe siècle. Toutes ses études font référence aux liens qui relient chaque événement à son propre temps : le temps lui-même - compris au sens historique, c'est-à-dire comme l'ensemble des hommes et des femmes qui l'habitent - est en fait le principal protagoniste de ses livres. Bien que consacrées à des personnages et des thèmes différents, ses études composent une grande fresque du XXe siècle et des premières années du XXIe siècle.

Son XXe siècle est différent du "court XXe siècle " centré sur les idéologies et le totalitarisme : le siècle de Riccardi est plutôt un siècle animé par des peuples et des sociétés, des cultures et des religions, héritiers de longs parcours antérieurs et également protagonistes d'événements importants du XXIe siècle. » Un vaste recueil d'essais qui retracent un parcours de recherche original apprécié tant en Italie qu'au niveau international.