Des réponses créatives à la situation de grand froid qui affecte les sans-abri : comment l'hôtel de tourisme se transforme en hôtel pour les pauvres

De nombreux hôtels sont fermés à cause de la pandémie : il n'y a pas de touristes, compte tenu des restrictions de voyage. En même temps, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de maison et qui doivent affronter le froid dans la rue, avec des conséquences souvent tragiques.

C'est pourquoi Sant'Egidio a lancé un appel pour que les hôtels fermés en raison de la crise du tourisme provoquée par la Covid-19 soient utilisés pour accueillir les sans-abri.

Quelqu'un a réagi postiviement : dans le reportage de Rai News 24, le propriétaire de l'hôtel Marco Polo, près de la gare Termini à Rome, a été l'un des premiers à donner une réponse créative, non seulement à la crise, mais aussi à la situation de grand froid : en collaboration avec la Communauté de Sant'Egidio, il a alloué quelques chambres pour accueillir les sans-abri.

En même temps, Sant'Egidio travaille à la création d'autres espaces d'accueil, comme celui de la Communauté de Saint-Paul, dans le quartier d'Ostiense à Rome, que nous voyons dans la deuxième vidéo de cette page.

Nombreux sont ceux qui, avec la Communauté de Sant'Egidio, offrent leur aide pour sauver la vie des personnes vivant dans la rue. C'est un engagement qui nécessite le soutien de tous, compte tenu des conditions aggravées par la pandémie. Pour aider à la collecte et à la distribution de nourriture, de couvertures, de vêtements et d'hospitalité, vous pouvez consulter la page Grand Froid, avec les adresses des centres d'aide et de collecte.

