Il y a un besoin d'école : données et propositions sur l'urgence éducative. Conférence de presse - jeudi 21 janvier à 11h30. EN DIRECT

Roma, Via della Paglia 14 b - Jeudi 21 Janvier, 11h30

Jeudi 21 janvier, à 11h30, Conférence de presse "Il faut aller à l'école" - en présentiel et en streaming - pour divulguer les données d'une enquête menée auprès des élèves de primaire et du collège en Italie et pour lancer quelques propositions pour répondre à la grave crise éducative en cours depuis le début de la pandémie.

Les effets de la pandémie de la Covid-19 ont été fortement ressentis dans tout le système éducatif italien, limitant de manière alarmante le droit à l'éducation et créant des situations de grave inconfort chez les jeunes.

Le jeudi 21 janvier, lors d'une conférence de presse, le Président de la Communauté de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, illustrera les données d'une enquête réalisée - dans le cadre du projet "Valori in circolo", projet sélectionné par "Con i Bambini" dans le cadre du Fonds de lutte contre la pauvreté éducative des mineurs - dans 23 villes italiennes sur un échantillon de 2 799 mineurs de l'école primaire et secondaire, qui justifie une alerte sur le phénomène du décrochage scolaire et, dans certains cas, de l'abandon scolaire, notamment dans les banlieues.

La Communauté, qui est active depuis des années avec ses Ecoles de la paix dans le soutien à l'éducation et à la formation des mineurs, à commencer par ceux qui sont le plus en difficulté, va également lancer un certain nombre de propositions concrètes à mettre en œuvre d'urgence pour répondre à la crise actuelle.

Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio, prendra la parole.

Les journalistes, photographes et opérateurs de télévision qui ont l'intention de suivre la conférence de presse sont priés de s'accréditer sur [email protected] en précisant s'ils suivront en présentiel ou en streaming (sur le site www.santegidio.org) afin de permettre la nécessaire distanciation fixée par les règles de prévention anti-Covid.

* Le projet "Valori in circolo" a été sélectionné par "Con i Bambini" dans le cadre du Fonds de lutte contre la pauvreté éducative des jeunes. Le Fonds est le résultat d'un accord entre les Fondations d'origine bancaire représentées par l'Acri, le Forum national du Tiers secteur et le gouvernement. Elle soutient les mesures visant à supprimer les obstacles économiques, sociaux et culturels qui empêchent les mineurs de profiter pleinement des processus éducatifs. Afin de mettre en œuvre les programmes du Fonds, l'entreprise sociale Con i Bambini, un organisme à but non lucratif, entièrement détenue par la Fondazione CON IL SUD, a été créé en juin 2016. www.conibambini.org.