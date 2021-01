news

La nouvelle application pour prier avec la Communauté "Preghiera con Sant'Egidio" est disponible dans Play Store et App Store

L'application pour téléphones et tablettes "Preghiera con Sant'Egidio" permet de suivre en direct la prière du soir et la liturgie de la Communauté et d'accéder au podcast des enregistrements audio et vidéo, ainsi qu'au carnet de prières et de chants.

La version précédente sera abandonnée et devra être remplacée par celle-ci.

Télécharger l'application

Informations utiles : Les horaires, les canaux et les traduction de la prière de la Communauté

Ecrans de présentation