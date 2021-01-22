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Prière de la sainte Croix, en direct avec la Communauté de Sant'Egidio à 20h00

22 Janvier 2021

Prière en streaming

Prière pour l'unité des chrétiens. Mémoire particulière des Églises et des communautés ecclésiales protestantes (luthériennes, réformées, méthodistes, baptistes, pentecôtistes et évangélistes).

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