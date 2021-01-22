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Prière de la sainte Croix, en direct avec la Communauté de Sant'Egidio

22 Janvier 2021

Prière en streaming

Prière pour l'unité des chrétiens. Mémoire particulière des Églises et des communautés ecclésiales protestantes (luthériennes, réformées, méthodistes, baptistes, pentecôtistes et évangélistes).

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