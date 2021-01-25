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Mémoire de la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas, en direct avec la Communauté de Sant'Egidio à 20h00

25 Janvier 2021

Prière en streaming

Mémoire d'Ananie qui a baptisé Paul, prêché l'Evangile et qui est mort martyr. Aujourd'hui se clôt la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mémoire particulière des communautés chrétiennes en Asie et Océanie.

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