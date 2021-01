news

Le 31 janvier, la mémoire de Modesta Valenti et des sans-abri qui sont morts à cause de la dureté de la vie dans la rue. Retransmise en direct à 12h depuis la basilique de Sainte Marie au Trastevere

Tant d'années se sont écoulées depuis le 31 janvier 1983, lorsque Modesta Valenti, une femme de 71 ans sans domicile fixe, tomba malade à la gare Termini et mourut sans avoir reçu l'aide nécessaire. Elle est la première de nombreux "amis de la rue" dont nous ne voulons pas oublier les morts injustes (de froid, d'épreuves, de maladies non traitées, d'actes de violence).

Sa mémoire et la leur sont au cœur de l'engagement de Sant'Egidio en faveur des pauvres et des sans-abri. Un engagement traduit en nourriture, proximité, recherche de solutions, accompagnement et accueil, tous les jours. Un engagement qui se fait mémoire incessante dans la prière. Avec Modesta, nous nous souvenons des noms et des histoires de tous nos "amis de la rue" qui ne sont plus avec nous, afin que du souvenir de l'injustice naisse une ville plus humaine et plus attentive aux pauvres.

Dimanche 31 janvier 2021 à 12h00, la liturgie de Sainte Marie au Trastevere, en mémoire de Modesta Valenti, sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) et sur le site web de la Communauté.