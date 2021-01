news

Sans abris : dimanche 31 janvier, la mémoire de Modesta Valenti. Plus jamais la mort de ceux qui vivent dans la rue

Diffusion en direct à 12 heures

Le dimanche 31 janvier, à midi, les bénévoles et les sans-abri se souviendront ensemble, dans la basilique de Sainte Marie au Trastevere, de ceux qui ont perdu la vie dans la rue ces dernières années. La célébration, organisée par la Communauté de Sant'Egidio, part du souvenir de Modesta Valenti, la femme qui est morte il y a 37 ans à la gare Termini parce que, étant sale, l'ambulance a refusé de l'emmener à l'hôpital. Avec le sien seront lus les noms des nombreuses personnes qui sont mortes dans les rues de Rome depuis lors jusqu' à aujourd'hui. Douze décès ont été enregistrés depuis le début de l'hiver. En mémoire de chacun d'entre eux, une bougie sera allumée devant l'icône peinte en l'honneur de Modesta.

Au fil des ans, un vaste mouvement de solidarité s'est développé autour de sa mémoire, en Italie et en Europe, avec de nombreuses personnes de tous âges qui se rendent le soir dans les gares et autres lieux où vivent les sans-abri, apportant nourriture, boissons chaudes, sacs de couchage et couvertures. En cet hiver - marqué par la pandémie qui aggrave encore les conditions de vie des sans-abri - il faut trouver d'urgence des solutions d'hébergement pour les sauver.

Outre la célébration à Santa Maria in Trastevere, qui sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) et sur le site web de la Communauté, d'autres liturgies en mémoire de Modesta auront lieu le même jour et dans les prochaines semaines dans différents quartiers de Rome et d'autres villes européennes.