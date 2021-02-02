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Présentation de Jésus au Temple, prière en direct avec la Communauté de Sant'Egidio

2 Février 2021

Prière en streaming

Souvenir des deux personnes âgées Syméon et Anne, qui attendaient le Seigneur avec foi. Prière pour les personnes âgées.Mémoire du centurion Corneille, premier païen converti et baptisé par Pierre.

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