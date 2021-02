news

Une salutation de paix de la Communauté de Sant'Egidio à Rome, à l'occasion de la première Journée des Nations unies pour la Fraternité humaine. Message vidéo de Marco Impagliazzo

Message de Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio, pour la première Journée internationale de la Fraternité humaine

Chers frères et sœurs,

Une salutation de paix de la Communauté de Sant'Egidio à Rome à l'occasion de la Journée des Nations unies pour la Fraternité humaine.

Deux années se sont écoulées depuis la signature du document fondamental sur la "Fraternité humaine". Pour tout le monde, la puissance prophétique de ce document est aujourd'hui plus évidente que jamais. Nous sommes en effet entrés dans la période douloureuse de la pandémie, qui a apporté tant de souffrance à un monde déjà déchiré par les divisions, les guerres et l'extrémisme.

C'est pourquoi le message d'Abu Dhabi résonne encore plus fort aujourd'hui. Celui d'un destin unique, commun à tous les hommes et à toutes les femmes. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons nous sauver et relever les défis de ces temps nouveaux.

Ce pacte entre religions, expertes en humanité, a anticipé les temps et aujourd'hui nous sommes réconfortés par sa force spirituelle.

L'homme de prière et la femme de prière savent que le monde n'est pas condamné au mal, car Dieu ne l'a pas abandonné.

C'est le rêve dont les Écritures nous parlent : "Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes."

La prophétie d'une unique famille humaine, enfin réconciliée.

Nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Relisons ces paroles prophétiques. Elles constitueront une feuille de route pour la coexistence pacifique des peuples.