Sant'Egidio en fête pour son 53e anniversaire ! Liturgie présidée par le cardinal Matteo Zuppi. VIDEO & PHOTOS

"Personne ne se sauve tout seul" : telle est la leçon que nous enseigne la pandémie, afin de construire des sociétés plus humaines et solidaires.

Samedi 6 février, dans le respect des dispositions anti-Covid, aura lieu une fête dans la basilique de Sainte Marie au Trastevere pour le peuple de Sant'Egidio, qui fêtera ses 53 ans lors d'une célébration avec le cardinal Matteo Maria Zuppi. Une célébration différente, car cette année elle ne se manifestera pas par de grands rassemblements, comme cela s'est produit par le passé. Toutefois, elle sera également suivie en ligne très largement, dans tous les pays du monde où la Communauté est présente, par des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales, ainsi que par les nombreux pauvres qui en sont les amis et qui, ces derniers mois, ont connu de plus grandes souffrances en raison des effets, non seulement sanitaires, mais aussi sociaux et économiques de la pandémie : les sans-abri qui vivent un hiver plus long et plus difficile, les personnes âgées, à commencer par celles qui sont seules et celles qui vivent en maison de retraite, les nombreuses familles qui ont été appauvries par la crise, les personnes handicapées. Avec eux, les nombreux immigrés désormais intégrés dans notre pays grâce à l'engagement de la Communauté et les réfugiés qui sont arrivés avec les couloirs humanitaires, que Sant'Egidio continue d'indiquer comme un modèle durable en Italie et en Europe. Et puis, dans le monde, les enfants des rues d’Afrique, les prisonniers, les enfants des périphéries suivis dans les Ecoles de la paix, aujourd'hui plus exposés encore au risque de décrochage scolaire. Une pensée particulière également à l’attention de tous les peuples qui souffrent encore de la grande injustice des guerres toujours en cours, de la violence généralisée et du terrorisme.

C'est pourquoi Sant'Egidio, à l'occasion de son cinquante-troisième anniversaire, entend lancer un message à tous : "Personne ne peut se sauver tout seul". C'est le titre de la belle rencontre internationale pour la paix, vécue sur la Place du Capitole le 20 octobre dernier, en présence du pape François, avec les représentants de toutes les religions, mais c'est aussi un programme pour redémarrer au cœur d'une pandémie que nous peinons à surmonter. Nous l'avons vu au cours de ces mois : si la pauvreté a augmenté, le nombre de volontaires – des jeunes principalement – qui ont rejoint la Communauté pour aider et accompagner ceux qui traversent des moments difficiles a également augmenté de manière surprenante. C'est pourquoi nous renouvelons aujourd'hui, avec plus de conviction, notre appel à construire des sociétés plus justes, plus humaines et plus solidaires, qui ne rejettent personne.

La célébration avec le cardinal Matteo Maria Zuppi, traduite en plusieurs langues, pourra être suivie à partir de 19h45 le samedi 6 février, en streaming sur le site internet et la page Facebook de la Communauté. D'autres commémoration de l'anniversaire de Sant’Egidio seront organisés localement, dans les plus de soixante-dix pays où la Communauté est présente dans le monde.