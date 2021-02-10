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Prière avec les saints, en directe avec la Communauté de Sant'Egidio à 20h00

10 Février 2021

Prière en streaming

Mémoire de sainte Scholastique (ca. †547.), sœur de saint Benoît. Avec elle, nous nous souvenons des ermites, des moniales et des femmes qui suivent le Seigneur.

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