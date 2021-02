news

Meilleurs vœux à nos amis qui, en Orient et en Occident, fêtent le Nouvel An lunaire !

Le Nouvel An lunaire, également appelé Festival du printemps ou Nouvel An chinois, est célébré le 12 février 2021. Pour de nombreux pays d'Asie et pour les communautés chinoises et asiatiques vivant en Europe et dans le monde entier, c'est traditionnellement la fête la plus importante de l'année.

La Communauté de Sant'Egidio souhaite une bonne année à tous nos amis de Chine, de Corée, du Vietnam, de Mongolie, du Népal, des Philippines et du Laos qui célèbrent aujourd'hui le Nouvel An lunaire !