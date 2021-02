news

Dans les paroles de Ramiro, un mexicain condamné à mort, un appel à la miséricorde. Apportons nos signatures pour sauver sa vie et arrêter une peine inhumaine.

Signez la pétition sur nodeathpenalty.santegidio.org

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

L’exécution de la peine capitale de Ramiro Ibarra est prévue le 4 mars 2021. Ramiro Ibarra est en prison depuis 25 ans pour le meurtre d’une adolescente. Ces défenseurs soutiennent qu’il n’a pas eu un procès ni une défense adéquate par rapport à la gravité de la cause : Ibarra souffre d’un déficit mental et, comme tant de citoyens mexicains, n’a jamais reçu d’assistance consulaire.

Sur le site nodeathpenalty.santegidio.org est mis en ligne un appel au Gouverneur du Texas pour arrêter son exécution, et pour rappeler à un sens de la justice qui ne détruit pas la vie. Sur cette page est publiée une lettre émouvante de Ramiro datant d’il y a quelques jours : il correspond par lettre avec la Communauté de Sant’Egidio depuis 20 ans. Il écrit : “je vis dans un petit monde de 2,70 mètres sur 1,20 mètres, entouré de murs, sans voir personne. Jésus est devenu pour moi un ami et une force. Seul le Seigneur sait pourquoi il me tient en vie et pour cela je bénis son nom Saint et précieux.”

Signez l’appel pour sauver la vie de Ramiro Ibarra