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PRIèRE DE LA SAINTE CROIX, EN DIRECT AVEC LA COMMUNAUTé DE SANT'EGIDIO à 20H00
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Prière de la sainte Croix, en direct avec la Communauté de Sant'Egidio à 20h00
19 Février 2021
Prière en streaming
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