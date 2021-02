news

À Bologne, « l’aumônier » du pape, le cardinal Krajewskj et le cardinal Zuppi ont visité le centre d'accueil de nuit de la Communauté pour les sans-abri

Vendredi soir, le cardinal Konrad Krajewski et le cardinal Matteo Zuppi ont visité la Communauté de Sant'Egidio à Bologne, qui accueille depuis décembre dernier des sans-abri dans l'Oratoire de Santa Maria dei Guarini pour les protéger du froid. Le cardinal a eu l'occasion de rencontrer et d'écouter certaines de ces personnes qui ont passé une partie de leur vie sans domicile et qui ont enfin trouvé aujourd'hui une famille sur laquelle elles peuvent compter.

Samedi dernier, dans la Basilique des Saints Barthélemy et Gaëtan, Sant'Egidio avait organisé une messe en mémoire de Tancrède et de tous ceux qui ont perdu la vie dans les rues de Bologne. A cette occasion, le cardinal Zuppi avait dit : "Mourir dans la rue est une défaite pour tous, qui doit provoquer l'indignation sans ambigüités, sans justifications".

Les personnes accueillies dans les locaux de la Communauté - une chapelle qui, à cette époque, n'est pas utilisée pour le culte - ont trouvé un espace d'humanité et de convivialité. Chaque soir, les amis de Sant'Egidio leur apportent un dîner avec les meilleurs plats de la tradition bolognaise.

Certains d'entre eux ont ensuite esquissé un panorama de la vie et de l'activité de Sant'Egidio à Bologne, qui tente de répondre, sans résignation, aux nombreuses demandes suscitées par l'angoisse et la douleur par l'amitié et le travail. Etonnement et joie pour les cadeaux faits par le pape François aux pauvres accueillis dans notre maison : des rasoirs, de la mousse à raser et des médicaments contre le rhume.