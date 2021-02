news

Un manuel de prévention contre la covid pour les enfants de la rue de Beira: l’école se fait aussi sur le trottoir pour protéger la vie de tous

Au Mozambique le nombre des personnes contaminées par la Covid-19 augmente de jour en jour et les structures sanitaires sont au bord de l’essoufflement. Il est d’autant plus important de multiplier les engagements pour diffuser les connaissances au sujet des moyens de prévention de la contamination. C’est dans ce cadre que s’inscrit la publication par la Communauté de Sant'Egidio du Mozambique d’un manuel scientifique avec toutes les indications pour prévenir la contamination du coronavirus ; ce manuel fait suite aux cours déjà donnés l’année passée.

Il ne s’agit pas d’une publication destinée à un public déterminé, mais de connaissances utiles à la vie de tous.

Pour cette raison, quand la Communauté de Beira apporte chaque soir des repas aux "moradores de rua", enfants sans famille qui vivent dans la rue et qui se rassemblent sur la place non loin de la maison de Communauté, c’est aussi l’occasion de distribuer des masques et des manuels, et de faire des leçons ciblées sur la manière d’éviter la contamination : les trottoirs se transforment en une salle de classe à ciel ouvert, où l’on étudie, on lit, on écoute.

Une initiative qui s’inscrit dans l’engagement que Sant'Egidio est en train de mettre sur pied pour multiplier les connaissances permettant de se défendre de la pandémie. La formation en ligne à laquelle de si nombreux jeunes mozambicains ont participé a fait d’eux des « formateurs » qui reproduisent ce cours de manières très diverses et dans lieux très différents : dans les marchés, dans les quartiers, dans les familles. Et aussi dans la rue, parce que la vie de chaque personne doit être protégée.