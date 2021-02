news

Congo : attaque meurtrière contre l'ambassadeur italien Attanasio, ami passionné par l'Afrique

Nos condoléances pour les autres victimes de cette attaque

La Communauté de Sant'Egidio exprime sa grande tristesse suite au meurtre de l'ambassadeur Luca Attanasio, du carabinier Iacovacci et du chauffeur qui l'accompagnait. Nous nous souvenons de lui avec affection pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises à Rome et à Kinshasa et avoir pu mesurer son grand professionnalisme et son humanité. En particulier, Attanasio s’était passionné pour le programme Dream, par lequel Sant'Egidio soigne les malades du SIDA en Afrique, et il ne se détournait pas des sollicitations sur les crises sociales, comme le soutien aux enfants en difficulté, des enfants des rues à ceux qui fréquentent nos Ecoles de la paix.

Avec lui, nous perdons de façon douloureuse et dramatique, un homme sensible, engagé pour le bien commun. C'est une grande perte pour l'Italie mais aussi pour l'Afrique, le continent pour lequel Attanasio a courageusement dépensé tant d'énergie, confiant en un avenir meilleur de développement et de paix. Nous témoignons toute notre sympathie à sa famille, sa femme et ses enfants que nous avons connus et dont nous nous sentons proches, renouvelant notre engagement en faveur de l'Afrique et de la pacification des zones de crise, marquées par une violence aveugle qui n'épargne pas beaucoup de vies innocentes, comme cela se passe depuis trop longtemps au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo.