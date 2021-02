news

La Communauté de Sant'Egidio de Goma réunie en prière pour l'ambassadeur Luca Attanasio et les victimes de l'attaque armée

Cet après-midi à Goma, la Communauté de Sant'Egidio s'est réunie en prière faire mémoire avec affection de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, du carabinier Vittorio Iacovacci et du chauffeur Mustapha Milambo tués lors d'une attaque à quelques kilomètres de la ville alors qu'ils allaient apporter de l’aide alimentaire aux villages voisins.

L'ambassadeur avait visité la communauté de Goma il y a un an, en se rendant à l'école de Sant'Egidio dédiée à Floribert Bwana Chui, dans le district de Mugunga. Nous avons été frappés par son regard profondément humain et son attention aux besoins des plus jeunes ; une amitié s'est immédiatement établie.

La Communauté de Goma est attristée par cet événement tragique, elle se souvient de toutes les victimes de l'attentat en lisant, dans l'Evangile de Matthieu, le récit de l'arrestation de Jésus à Gethsémani et de ses paroles "restez-en là !" quant à l'usage de la violence qui continue à tuer tant de personnes dans la région du Kivu.

La mort de l'ambassadeur et des personnes impliquées engage tout le monde à travailler avec davantage de conviction pour désarmer les cœurs et créer un Congo plus juste, en commençant par ces petits que l'ambassadeur Luca Attanasio aimait et rêvait de voir grandir.