Couloirs humanitaires : 27 réfugiés provenant de l’île de Lesbos sont arrivés en Italie. Parmi eux 5 familles avec de petits enfants

27 réfugiés provenant de l’île grecque de Lesbos ont débarqué ce matin à l’aéroport de Fiumicino. Il s’agit de 5 familles et 7 personnes individuelles. Les réfugiés proviennent de pays du Moyen-Orient et aussi d’Afrique et ils ont été reconnus comme réfugiés pour arriver en Europe grâce aux couloirs humanitaires de la Communauté de Sant'Egidio.

En Grèce, ils ont tous été soumis aux contrôles sanitaires liées à la situation, y compris ceux relatifs au Covid-19 et leur identité ayant été vérifiée, ils ont été accompagnés à Athènes par les personnes de la Communauté qui, lors de ces mois, les ont aidés à accomplir les démarches nécessaires pour venir en Italie. Puis, ils ont rejoint l’Italie par un vol régulier.

A présent, ayant déjà effectué les contrôles et les démarches administratives à l’aéroport de Rome, ils seront accompagnés par groupes vers leurs destinations dans des lieux et des maisons appartenant au réseau de la Communauté de Sant'Egidio qui sont répartis dans toute l’Italie (Naples, Trieste, Rovereto, Caserta, Ponzano Veneto et bien sûr Rome) où ils seront assistés dans leur parcours d’intégration. (ANSA)