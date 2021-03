news

Vendredi 5 mars, Sant'Egidio se réunira pour prier pour la paix en Irak et pour accompagner le voyage du pape François

Le vendredi 5 mars, à 20h, dans la basilique de Santa Maria in Trastevere, la Communauté de Sant'Egidio se réunira pour prier pour la paix en Irak et accompagner le voyage du Pape François sur cette terre.

Il a lui-même déclaré : "Après-demain, si Dieu le veut, je me rendrai en Irak pour un pèlerinage de trois jours. Depuis un certain temps, je voulais rencontrer ce peuple qui a tant souffert ; rencontrer cette Église martyre sur la terre d'Abraham. Avec les autres chefs religieux, nous ferons également un pas de plus vers la fraternité entre les croyants. Je vous demande d'accompagner de vos prières ce voyage apostolique, afin qu'il se déroule de la meilleure façon possible et porte les fruits espérés. Le peuple irakien nous attend, il attendait Saint Jean Paul II, à qui on avait interdit de partir. On ne peut pas décevoir un peuple pour la deuxième fois. Prions pour que ce voyage puisse bien se dérouler".

La prière sera diffusée en streaming multilingue en direct sur le site web de la Communauté et sur les réseaux sociaux.