Avant de partir pour l'Irak, le pape François, a rencontré une famille de chrétiens irakiens arrivée à Rome par les couloirs humanitaires.

Tôt ce matin, avant de partir pour l'Irak, le pape François a salué quelques réfugiés irakiens. Parmi eux, une famille de chrétiens arméniens qui est arrivée à Rome avec les couloirs humanitaires de la Communauté de Sant'Egidio.

La famille, composée de quatre personnes - les parents et leurs deux enfants - vient de Bagdad, où le père dirigeait un atelier jusqu'à ce que, à cause de la violence et des menaces de Daesh, il ait dû fermer son entreprise et se réfugier avec sa femme et ses enfants au Liban. Ils y ont rencontré la Communauté de Sant'Egidio et en mars 2017, et sont arrivés en Italie grâce aux couloirs humanitaires. Aujourd'hui, ils sont pleinement intégrés en Italie. Le père a ouvert un nouvel atelier, les deux enfants ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. "Nous sommes heureux de vivre en Italie grâce aux couloirs humanitaires", ont-ils déclaré au Pape.

Daniela Pompei a également présentée au Pape l'étole qui appartenait au prêtre martyr Ragheed Ganni, un jeune prêtre chaldéen tué avec trois diacres en 2007 dans la paroisse du Saint-Esprit à Mossoul. Pendant ses années d'études à Rome, le père Ragheed avait participé au service auprès des sans-abri avec la Communauté. Son étole est conservée parmi les reliques des martyrs dans la basilique de Saint-Barthélemy sur l'île Tibérine et le pape François l’a portée lorsqu'il s'y est rendu le 22 avril 2017pour présider la prière en mémoire des martyrs organisée par la Communauté.

En photo:

Le pape François avec la famille irakienne et Daniela Pompei,

Un selfie avec le jeune Aram, le pape portant l'étole du martyr Ragheed Ganni en la basilique Saint Barthélemy en 2017