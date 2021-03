news

Alimentation, école et santé en Afrique. Dans le centre DREAM de Beira, la lutte contre le virus et la malnutrition des enfants est en cours

Après des contrôles et des vérifications par le ministère de la santé du Mozambique, en conformité avec toutes les recommandations anti-covid, le centre DREAM de Matola d'abord, puis celui de Beira ont rouvert au public.

À Beira, les espaces du centre polyvalent DREAM se sont à nouveau remplis des voix et des pas des enfants qui se rendent à la cantine du centre nutritionnel et au jardin d'enfants.

En fait, même pendant les mois de "fermeture", les centres ont continué à fonctionner avec la distribution de colis alimentaires aux familles. Mais aujourd'hui, tout va bien : les enfants viennent manger par groupes de cinquante, le centre a étendu ses horaires pour ne pas créer de foules et la distanciation est même devenu un jeu, avec des marquages au sol pour réguler la file d'attente. Chaque jour, il y a au moins 800 enfants qui mangent à la cantine !

Depuis le 22 mars, les écoles du pays ont également rouvert et le Mozambique, qui était considéré au niveau africain comme l'un des pays ayant enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19 au cours des deux premiers mois de 2021, tente de retrouver la normalité, avec l'adoption de règles et de recommandations visant à contenir l’épidémie.

Au Mozambique, les centres communautaires DREAM ont géré la crise par l'adoption de mesures sanitaires et la réorganisation de leurs activités. En plus de remodeler le centre de nutrition, depuis l'été 2020, DREAM met à disposition ses laboratoires et son expertise pour réaliser le diagnostic de la Covid-19 dans les cas de suspicion covid. La Communauté est également constamment engagée dans la diffusion de règles d'hygiène pour contenir l’épidémie.