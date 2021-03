news

Pandémie en Afrique : nous sommes attristés par le décès de deux responsables des Centres Dream en Tanzanie, un exemple généreux de l'engagement de Sant'Egidio dans l'assistance aux malades

La pandémie en Afrique et en Tanzanie révèle toute sa force et sa grande menace.

C'est avec une grande tristesse que Sant'Egidio a appris la douloureuse nouvelle du décès des suites du Covid de deux responsables des centres Dream en Tanzanie, le Dr Margareth Mhema d'Iringa et le Dr James Urasa d'Arusha.

Deux amis chers, ainsi que des professionnels sérieux et généreux. Tous deux travaillaient avec dévouement depuis de nombreuses années, depuis le début du programme en Tanzanie : le Dr Margareth Mhema, avec sa grande expérience pédiatrique et sa grande humanité, était une référence dans le Centre de soins pour enfants. Le Dr James Urasa était responsable de la pharmacie du Centre d'Arusha, une tâche dont il s'est acquitté avec beaucoup de soin et d'affabilité.

Leur décès est une grande perte pour les patients et pour tous ceux qui ont travaillé avec eux sur le programme DREAM ces dernières années, dans un pays où la pandémie se propage à une vitesse alarmante.

Sant'Egidio, en annonçant cette nouvelle, réaffirme son engagement envers la Tanzanie et l'Afrique dans son ensemble, afin que toutes les énergies possibles soient déployées pour la prévention et le traitement du Covid et que la campagne de vaccination soit bientôt étendue au continent africain.