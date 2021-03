news

World Water Day: "Sœur Eau", un don qui doit être en partage pour tous. C’est notre engagement

Aujourd’hui nous célébrons la Journée Mondiale de l’Eau, qui nous invite à réfléchir sur l’accès à ce bien précieux pour la vie et la santé. Dans la pandémie, c’est une ressource indispensable pour garantir les standards d’hygiène nécessaire pour prévenir la contamination. Après l’Angélus de dimanche dernier, le Pape François a rappelé comment « sœur eau » est un don irremplaçable de Dieu et que « trop de frères et sœurs ont accès à peu d’eau et parfois même à de l’eau polluée ! ».

Sant'Egidio, qui est présente dans certaines régions parmi les plus pauvres du monde, protège le droit à la vie et à la santé, en garantissant aussi l’accès à une eau potable et sécurisée. C’est en Afrique que la Communauté concentre la plus grande partie de ses initiatives, comme l’ouverture de puits en zone rurale et dans des camps de réfugiés, l’installation de citernes dans des prisons et la gestion de centres nutritionnels pour la lutte contre la malnutrition infantile.

