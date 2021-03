news

Il y a un an, la prière du pape, accolade d'espérance à un monde se trouvant "sur la même barque" dans la tempête du Covid-19

Il y a un an, le 27 mars 2020, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le pape François adressait sa prière et donnait la bénédiction urbi et orbi à un monde affligé par la pandémie, troublé par l'incertitude comme les disciples sur la barque au milieu de la tempête (Mc 4,35-41). Les paroles du pape restent actuelles, non seulement en raison de l'urgence sanitaire encore en cours dans le monde, mais également au vu de la fraternité, qui éclaire les ténèbres de l'isolement et de l'individualisme, et place sa confiance dans "les armes victorieuses de la prière et du service".

Le prolongement de la pandémie, avec la conséquente crise économique et sociale, comme une tempête qui n'est pas encore calmée, rend encore plus évident le fait que nous, comme humanité, nous trouvons "sur la même barque", et sommes appelés à ramer ensemble, car personne ne se sauve seul.

Relisons, comme une accolade d'espérance, la méditation du pape François prononcée le 27 mars 2020 lors du moment extraordinaire de prière en temps de pandémie

Photo: Vatican News via Facebook