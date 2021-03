news

Couloirs humanitaires : une famille syrienne accueillie à Rome vient achever le deuxième protocole entre Sant'Egidio, FCEI et le gouvernement italien

Huit Syriens sont arrivés en Italie le 29 mars par le biais d'un "couloir humanitaire" : ils sont arrivés à l'aéroport de Fiumicino, à Rome, en provenance du Liban. Cette information a été rapportée par l'ANSA. Il s'agit du "dernier groupe du protocole signé entre la Communauté de Sant'Egidio, la Fédération des évangéliques et le gouvernement italien", confirme Daniela Pompei, responsable des questions migratoires pour la Communauté de Sant'Egidio. Il s'agit d'une famille syrienne (père, mère et trois enfants) qui sera accueillie par la diaconie vaudoise à Scicli, en Sicile ; d’un homme qui retrouve sa femme à Rimini et de deux frères."

L'expérience a donné des résultats positifs", commente D. Pompei, qui a remercié le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères d’avoir permis cette collaboration. Les migrants qui sont arrivés ont subi des tests anti-covid et observeront une période de quarantaine dans une structure de Sant'Egidio avant de rejoindre les lieux où ils seront accueillis. "Depuis 2016, 2.024 réfugiés sont arrivés du Liban par les couloirs humanitaires grâce aux deux protocoles signés conjointement avec la Fédération des Communautés évangéliques. Nous avons demandé au gouvernement italien le renouvellement du protocole compte tenu de la situation dramatique qui prévaut au Liban, non seulement pour les citoyens du pays mais surtout pour les Syriens vivant dans les camps de réfugiés."

"Aujourd'hui parmi ceux qui faisaient les interprètes, il y a des personnes qui étaient parmi les premiers arrivés en 2016-2017. Maintenant, ils font de l'accueil, ils travaillent, il y a des gens qui sont bien intégrés, certains ont commencé à acheter leur propre maison. Une expérience d'intégration très positive", souligne D. Pompei.

ANSA, 29/03/2021