Aide d'urgence pour l'est de l'Indonésie touché par le cyclone

Sant'Egidio ouvre un centre d'aide d'urgence

Ces derniers jours, un cyclone particulièrement violent a frappé les îles de Flores et Timor, dans l'est de l'Indonésie. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers ont été déplacées. Des villages entiers, où les maisons sont principalement faites de bois et de bambou, ont été emportés par les eaux.

Les gens ont trouvé refuge dans les églises et les écoles construites en maçonnerie. La maison de la Communauté de Kupang a également accueilli plusieurs familles sans abri.

Les Communautés indonésiennes de Sant'Egidio ont activé un réseau de solidarité et dans la ville de Malaka, la plus touchée par le cyclone, un Posko kemanusiaan a été ouvert, un "centre d'aide humanitaire" pour la distribution de nourriture et de produits de première nécessité pour ceux qui n'ont plus rien.