news

La crise alimentaire et éducative est au centre de la conversation entre Qu Dongyu, directeur général de la FAO, et le président de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Une réunion a eu lieu ce matin entre le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, et le président de la communauté de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

Cette rencontre a été l'occasion d'esquisser une stratégie commune de lutte contre la malnutrition et de garantir l'accès à la nourriture dans les zones où la population est la plus menacée par le changement climatique, les conflits et la pauvreté.

Le Directeur général Qu, félicitant Sant'Egidio pour son soutien au long cours en faveur des plus pauvres dans le monde, a déclaré qu'il souhaitait renforcer la collaboration entre la FAO et la Communauté dans divers domaines, y compris des projets qui soutiennent à la fois la nutrition et l'instruction.