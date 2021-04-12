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« Tu haïras ton prochain » : plaidoyer pour la fraternité

12 Avril 2021

Livres
Matteo Zuppi

Dans un livre où il s’inquiète de la montée de la haine dans nos sociétés, le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, invite à y répondre « par le bien »

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