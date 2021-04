news

Couloirs humanitaires en France: un nouvel accord est signé pour l’entrée de 300 réfugiés

Signature des responsables de Sant'Egidio, des Semaines Sociales de France et des Ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

A Paris le renouvellement du protocole pour le projet des couloirs humanitaires a été signé par les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, avec les responsables de la Communauté de Sant’Egidio et ceux des Semaines Sociales de France.

L’accord détermine, pour les deux prochaines années, les conditions d’identification, d’accueil et d’intégration en France de 300 réfugiés actuellement au Liban, provenant de l’Irak et de la Syrie, privilégiant les personnes et les familles vulnérables.

Ce deuxième protocole fait suite à celui signé en 2017, qui a déjà permis, avec les mêmes critères, l’arrivée en France de 504 personnes.

Inaugurés en Italie en février 2016, les couloirs humanitaires ont déjà accueilli en Europe (en Italie, France, Belgique et Andorre) plus de 3500 réfugiés fuyant la Syrie, l’Irak, la Libye, l’Ethiopie et Lesbos, à qui on a garanti un voyage sécurisé (en avion) avec un programme d’intégration.

Organisés par la Communauté de Sant’Egidio, avec différents partenaires selon les protocoles, telles la Fédération des Eglises évangéliques en Italie et la Conférence épiscopale italienne – et autofinancés- les couloirs humanitaires constituent désormais un modèle concret et reproductible au niveau européen.

Les histoires de ceux qui sont déjà arrivés démontrent qu’il est possible non seulement de sauver ceux qui risquent de tomber dans les mains des trafiquants d’êtres humains, mais aussi de mettre en œuvre des parcours d’intégration.

Surtout en ce temps de pandémie, plein de difficultés de toutes sortes – il suffit de penser à la situation de certains pays de premier accueil, comme le Liban – il est important de ne pas laisser seuls de si nombreux réfugiés qui attendent avec leurs familles une réponse de solidarité. En cinq ans, les couloirs humanitaires ont vu croître la générosité de nombreux citoyens qui, par leur engagement volontaire et gratuit, démontrent qu’il est possible de construire une Europe cohérente avec ses idéaux d’humanisme et de solidarité.