Avec les pauvres de Santa Tecla, au Salvador, là où la pandémie a augmenté les inégalités

Distribution de nourritures et colis pour les enfants privés d'école

Dans l'État du Salvador, à proximité de la capitale, la ville de Santa Tecla a vu le jour. Anciennement appelée New San Salvador, elle devait, selon un projet ancien, devenir la capitale. Bien que cela ne se soit pas produit, elle est aujourd'hui un centre de développement économique comptant environ 140 000 habitants.

Beaucoup ont été attirés par les possibilités de travail et de vie, mais en réalité les inégalités, également accrues par la pandémie, ont fait de Santa Tecla un lieu où vivent de nombreux pauvres.

Mais, comme cela s'est produit dans de nombreuses régions du monde, la crise sanitaire s'est rapidement transformée en une crise économique et sociale. De nombreuses personnes se sont retrouvées sans travail et sans moyens de subsistance.

C'est pourquoi la Communauté de San Salvador, qui travaille depuis de nombreuses années aux côtés des pauvres de Santa Tecla, a intensifié sa présence, multipliant la distribution de nourriture dans les rues et la livraison de "canastas", paniers de nourriture, aux familles les plus démunies et aux personnes âgées sans abri qui vivent dans le "dortoir public".

Il a également aidé les plus pauvres à se défendre contre l'épidémie de covid-19, en expliquant les mesures à prendre pour se protéger et en distribuant du matériel d'hygiène et des masques. Les jeunes et les adultes de Sant'Egidio ont cherché de nouvelles ressources pour répondre aux besoins des "amis de la rue" et des enfants de l'Ecole de la paix de Las Delicias et d'Utila. En effet, les écoles sont fermées depuis un certain temps et les enfants ne peuvent continuer à étudier que grâce à l'aide des Jeunes pour la Paix.

Cet engagement a généré un vaste mouvement de solidarité et a été renforcé par l'arrivée de nombreuses personnes qui se rendent volontiers disponibles pour aider.