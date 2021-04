news

Journée mondiale de la Terre : les effets des déséquilibres environnementaux au Malawi et l'engagement du programme DREAM pour "réparer les dégâts"

Chaque année, le 22 avril, nous célébrons la Journée mondiale de la Terre. Le thème de cette année, "Réparer les dégâts", appelle à un engagement concret et partagé pour endiguer les graves conséquences d'une utilisation inconsidérée des ressources et des déséquilibres écologiques qui en résultent.

C'est pourquoi Sant'Egidio attire aujourd'hui l'attention sur le Malawi, l'un des pays les plus pauvres du monde, avec plus de 70% de la population sous le seuil de pauvreté ; 20,7% en situation de pénurie alimentaire sévère et 37% des enfants de moins de cinq ans souffrant de sous-alimentation chronique (source PNUD 2019).

Dans un pays dont l'économie est essentiellement agricole, les moyens de subsistance de la population sont étroitement liés aux ressources naturelles. Par conséquent, l'impact du changement climatique et l'exploitation des forêts et des zones boisées pour fournir du bois de chauffage rendent le Malawi très vulnérable et sujet à de fréquentes crises alimentaires.

L'approche holistique du programme DREAM de Sant'Egidio, dont l'un des principaux objectifs est la lutte contre la malnutrition, a conduit à un engagement constant pour "réparer les dégâts" de la mauvaise utilisation des ressources naturelles et pour promouvoir des initiatives éco-durables, des "meilleures pratiques" visant à créer et à étendre une culture écologique qui pourrait apporter une plus grande stabilité au Malawi.

C'est pourquoi les 10 centres DREAM au Malawi, dont deux disposent d'un laboratoire de biologie moléculaire, ont tous été conçus avec un impact environnemental nul et équipés de systèmes d'énergie solaire qui les rendent autonomes sur le plan énergétique. Dans un pays où la pénurie d'électricité est endémique, c'est une première garantie d'efficacité ainsi qu'un exemple vertueux d'utilisation responsable de l'environnement.

La création de "jardins de la Communauté" fait également partie de cette orientation. Les protagonistes et les bénéficiaires de ces jardins sont des personnes séropositives suivies par le programme DREAM qui, assistées par des experts agricoles, retrouvent les productions traditionnelles et apprennent de nouvelles techniques de culture. Ainsi, la biodiversité est renforcée, avec la culture de fruits et légumes locaux comme alternative à la culture intensive du maïs, permettant de lutter contre la vulnérabilité alimentaire liée au changement climatique.

Après le premier " Jardin de la Communauté " du Centre nutritionnel " Jean-Paul II " mis en place par Sant'Egidio en collaboration avec Slow Food en 2017, une première solution concrète et durable, dans la zone de Machinjiri, pour faire face à l'urgence de la faim et aux difficultés économiques des habitants de la zone, le projet plus large G.R.A.S.S. a démarré, qui a pour objectif spécifique de développer la résilience à l'insécurité alimentaire et a permis la création de jardins de la Communauté dans différents endroits du pays.

Ces derniers mois, une grande partie du Malawi, en particulier sur le territoire de la "East Bank", a été touchée par une grave sécheresse et les pénuries alimentaires prennent des proportions dramatiques. Dans cette situation d'urgence, nous avons pris des mesures pour répondre aux besoins les plus urgents avec la distribution régulière de nourriture et d'aide à la population.