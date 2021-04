news

LUNDI 26 AVRIL, EN ITALIE ET DANS TOUTE L'EUROPE, DES VEILLÉES DE PRIERE EN MÉMOIRE DES VICTIMES DU NAUFRAGE SURVENU AU LARGE DE LA LIBYE

IL FAUT GARANTIR LE SAUVETAGE EN MER, ACTIVER D'URGENCE LES COULOIRS HUMANITAIRES

Lundi 26 avril, en la basilique de Santa Maria in Trastevere et en d’autres lieux, des veillées de prière seront organisées en Italie et dans toute l'Europe, à l'initiative de la Communauté de Sant'Egidio, en mémoire des victimes du dernier naufrage survenu au large des côtes libyennes. Face à cette énième tragédie, nous ressentons le devoir d'élever nos voix et nos prières pour que notre continent ne soit pas entaché d'une indifférence coupable mais soit fidèle à ses valeurs d'humanité et de défense des droits.

Sant'Egidio demande aux autorités gouvernementales des différents États européens et à celles de l'Union européenne de réactiver d'urgence un réseau de sauvetage en mer rapide et efficace, comme l'exige le droit international, afin de ne pas avoir à répondre à l'avenir non seulement devant leur propre conscience mais aussi devant les crimes de non-assistance à personne en danger.

En ce qui concerne la Libye et ses centres de détention, il est également urgent d'ouvrir des couloirs humanitaires vers les pays européens, en utilisant un modèle que Sant'Egidio, avec d'autres organisations comme les Églises protestantes et la Conférence épiscopale italienne, a déjà mis en œuvre au cours des cinq dernières années, avec de bons résultats non seulement en termes d'accueil mais aussi d'intégration.

À Rome, la veillée de prière aura lieu le lundi 26 mars à 19h30.

(en présentiel et en streaming sur www.santegidio.org) .

Rome, 24 avril 2021

Les journalistes, photographes et reporters de télévision qui souhaitent suivre l'événement en présentiel sont priés d'écrire à [email protected] afin de prévoir les mesures nécessaires dans le cadre de la pandémie de Covid-19.