news

Accord de partenariat entre DREAM et l'hôpital universitaire de Bangui en Centrafrique

au service de la santé des mères et de leurs enfants

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Un nouvel accord de partenariat a été signé entre DREAM et le centre hospitalier universitaire de Bangui en République centrafricaine, un hôpital pédiatrique de renommée nationale

La Clinique DREAM, déjà présente dans le pays depuis de nombreuses années, s'engage par cet accord à garantir des soins médicaux gratuits aux enfants admis dans cette structure et souffrant de maladies chroniques telles que le VIH/SIDA, l'épilepsie, l'asthme, l'hypertension et la néphropathie.

Garantir la continuité des soins pour les enfants fragiles a toujours été l'une des priorités du programme DREAM, mais s'assurer que leurs mères sont en bonne santé et capables d'élever leurs enfants est une prérogative fondamentale pour le bien-être des enfants eux-mêmes. Des mères en bonne santé peuvent élever des enfants en bonne santé pour assurer leur avenir et leur espoir, et c'est pourquoi DREAM agit sur les deux plans, en les suivant à long terme et gratuitement.