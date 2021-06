news

L'Andorre, petit État accueillant, reçoit une nouvelle famille de réfugiés syriens #couloirshumanitaires

Vendredi dernier, une nouvelle famille de réfugiés syriens est arrivée en Andorre grâce aux couloirs humanitaires, qui ont jusqu'à présent permis l'accueil et l'intégration en Italie, en France, en Belgique et en Andorre de plus de 3 500 réfugiés fuyant les guerres. Il s'agit d'un couple avec un enfant originaire du Liban, qui retrouve enfin des membres de sa famille arrivés en Andorre grâce à la première arrivée.

Accueillis par Judith Pallarés, Ministre des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Egalité, qui s'occupera de l'hospitalité tandis que la Communauté de Sant'Egidio assurera l'accueil et l'intégration des réfugiés, ils se sont installés à Sant Julia di Loria, où a eu lieu dimanche dernier une belle cérémonie de bienvenue dans la paroisse qui les accueille.

Ce couloir humanitaire a été rendu possible grâce à un protocole d'accord signé entre la Principauté d'Andorre et la Communauté de Sant'Egidio en 2018. Une voie a été ouverte pour l’accueil de 20 réfugiés. La Principauté d'Andorre a adopté cette année-là une loi spéciale autorisant l'entrée dans le pays pour des raisons humanitaires. L'Espagne a coopéré pour le passage des réfugiés dans ses aéroports lors des deux premières arrivées, et cette fois, c'est la France qui a offert sa coopération.