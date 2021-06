Prière "Mourir d'espoir" en mémoire des migrants ayant perdu la vie au cours des voyages vers l'Europe, le 15 juin à 18h30 LIVE STREAMING

news

Prière "Mourir d'espoir" en mémoire des migrants ayant perdu la vie au cours des voyages vers l'Europe, le 15 juin à 18h30

A l'occasion de la Journée mondiale du réfugié le 20 juin prochain, la Communauté de Sant'Egidio invite chacun à participer, en étant présent ou en suivant la retransmission en direct, à la veillée de prière "Mourir d'espoir", organisée en partenariat avec d'autres associations engagées dans l'accueil et l'intégration des personnes fuyant la guerre ou des situations insoutenables dans leurs pays (Associazione Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Scalabrini Migration International Network, ACLI, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ACSE).

A Rome, dans la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere, aujourd'hui - mardi 15 juin - à 18h30, il sera fait mémoire des 43 390 personnes ayant perdu la vie, sans compter les personnes portées disparues, de 1990 à nos jours, en mer Méditerranée ou le long d'autres routes - terrestres - migratoires vers l'Europe. Un décompte dramatique, qui s'est encore aggravé cette année: depuis juin 2020 jusqu'à aujourd'hui, 4071 personnes sont en effet décédées en Méditerranée et le long des voies terrestres en tentant de rejoindre notre continent, notamment depuis la Libye sur la route de la Méditerranée centrale.

Durant la veillée à Sainte-Marie-au-Transtevere, qui sera présidée par le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, seront rappelés plusieurs noms de personnes défuntes et seront allumés des cierges en leur mémoire. Participeront de nombreux immigrés de diverses origines et seront également présents des parents et amis de ceux qui ont perdu la vie en mer.

