news

Vaccins et prévention de la Covid-19 en Afrique: l'engagement de Sant'Egidio avec le soutien de la République de Chypre

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

En Afrique, la bataille contre la Covid-19 est dans une situation alarmante : alors que de nouveaux cas sont enregistrés, les vaccins continuent à manquer. En effet, sur le continent africain, sur 1,3 milliards d’habitants, seulement 7 millions sont immunisées. Dans le monde, sur près de deux milliards de doses, seul 1% concerne la population africaine.



Grâce au soutien de la République de Chypre, Sant'Egidio continue la prévention de la Covid-19 grâce au programme DREAM présent dans 10 Pays africains. Lancé en 2002, pour le traitement du SIDA en Afrique, DREAM est devenu avec le temps un modèle pour le continent, avec 50 cliniques et 28 laboratoires de biologie moléculaire, qui ont fourni des examens diagnostiques et une aide sanitaire gratuite à plus de 500.000 personnes et a permis, entre autres, la naissance en bonne santé de 120.000 enfants, nés de mères séropositives. DREAM travaille au soutien des systèmes sanitaires des différents Etats, formant le personnel local, qu’il soit médical et infirmier. Fort de l’expérience acquise dans la lutte contre le SIDA, contre la tuberculose et Ebola, le programme s’est immédiatement mobilisé dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, mettant à disposition ses propres laboratoires et cliniques, pour le dépistage des patients et les vaccinations.



Les fonds alloués par le gouvernement de Chypre permettront d’intensifier les vaccinations et les distributions de dispositifs de protection individuelle au Malawi et au Mozambique. “Il s’agit d’un don particulièrement important, dans un moment difficile pour l’Afrique, et dans un temps qui connaît une diminution des aides destinées à la coopération, alors qu’il est indispensable d’intensifier les activités de prévention et d’étendre la campagne de vaccination dans le sud du monde ”, a déclaré Marco Impagliazzo, le président de la Communauté de Sant’Egidio .