Burkina Faso: les raisons de la violence terroriste expliquées par Mario Giro dans une brève vidéo (IT)

Le petit village de Solhan, dans le nord-est du Burkina Faso, a subi une attaque horrible perpétrée par des terroristes islamistes dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Plus de 140 victimes ont été recensées. Quelle est la raison d'une si forte violence ? - demande Mario Giro qui décrit dans l'interview (IT) la situation au Sahel et au Burkina Faso, l'un des plus petits pays de la région, frappé par une vague de violence. L'attaque de Solhan est la pire de ces dernières années, depuis le massacre de 2015.

Dans ce pays, la Communauté de Sant'Egidio, proche des plus pauvres, œuvre pour la paix et le dialogue entre les religions. Le Burkina Faso est le premier pays où la Communauté a mis en œuvre le programme BRAVO !, qui a permis à 3 millions d'enfants et de mères de ne plus être "invisibles" grâce à l'enregistrement à l'état civil.