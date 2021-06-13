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Album photo de l'ordination épiscopale de Mgr Giuseppe Mazzafaro, évêque de Cerreto Sannita

13 Juin 2021

Eglise

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Album photo de l'ordination épiscopale de Mgr Giuseppe Mazzafaro, évêque de Cerreto Sannita
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