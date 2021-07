news

Aide humanitaire pour les réfugiés de l'Etat de Benue au Nigéria

apportée la Communauté de Sant'Egidio et l'Ambassade de Belgique

C'est la première fois que le camp de déplacés de Tse-Yandev, situé le long de la route qui passe au nord de la ville de Markurdi, capitale de l'État nigérian de Benue, reçoit de la nourriture et une assistance. Il abrite 10.000 personnes qui ont fui leur maison en raison des affrontements répétés. Au Nigeria, un conflit ancien oppose les bergers fulanis - d'origine musulmane - et les agriculteurs - à majorité chrétienne - pour le contrôle des ressources économiques telles que la terre et l'eau. Récemment, la désertification, qui pousse les gens à chercher des terres dans le sud, et l'utilisation sans scrupules des armes, qui deviennent un outil de violence et de vol, ont exaspéré le conflit et rendu la situation encore plus dramatique.

Les attaques se multiplient, visant souvent les agriculteurs, et le conflit s'intensifie dans une logique de vengeance. Cela a poussé des milliers de personnes déplacées à fuir. Elles ont trouvé refuge dans l'État de Benue. Mais les conditions dans lesquelles elles vivent sont dramatiques. Le logement, les services de santé et l'alimentation sont de véritables urgences.

La distribution d'une grande quantité d'aide alimentaire représentait donc un moment important. Sant'Egidio a pu réaliser cette opération grâce à un don important de l'ambassade de Belgique au Nigeria. Au moment de la distribution, l'ambassadeur de Belgique, Daniel Bertrand, a exprimé sa tristesse face aux conditions de vie très graves des résidents du camp, louant le travail de la Communauté de Sant'Egidio au Nigeria pour son initiative et sa proximité avec ces situations de souffrance.

Le chef du camp, Vev Gabriel, en recevant ce généreux don, a exprimé sa joie en disant que "cela a ravivé l'espoir chez les désespérés".