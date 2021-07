news

La Communauté de Mönchengladbach en Allemagne collecte des fonds pour les victimes des inondations

La Communauté de Sant'Egidio de Mönchengladbach est située dans l'un des États fédéraux allemands les plus touchés par les inondations, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. À ce jour, 46 victimes ont été recensées dans le Land le plus peuplé d'Allemagne et les dégâts sont considérables - beaucoup ont perdu leur maison ou leur entreprise - notamment dans certaines parties du Bas-Rhin, de l'Eifel et de la région d'Aix-la-Chapelle. Il s'agit de petites villes d'où sont originaires certains amis âgés de la Communauté, avec lesquels nous avons réussi - non sans peine - à établir un contact au moins par téléphone ces derniers jours. Les routes d'accès sont en effet toujours bloquées. Dans l'Eifel, une très belle région du Land, destination de vacances, où les enfants de l'école de la paix de Mönchengladbach se sont rendus presque chaque année en été, une amitié s'est établie au fil des ans avec les paroisses et congrégations religieuses. Aujourd'hui, beaucoup de ces personnes se trouvent en difficulté. Avec eux également, après des jours de tentatives, il a été possible d'établir au moins un contact téléphonique, en attendant de se rendre prochainement sur les lieux de la catastrophe. En attendant, les enfants de l'école de la paix, en signe de solidarité, collectent des vêtements, de la nourriture, des jouets et des articles d'hygiène personnelle pour exprimer leur solidarité avec ceux qui les accueillent depuis tant d'années. Parmi ceux qui se préparent: quelques réfugiés syriens, arrivés en Allemagne en 2015 et désormais actifs au sein de la Communauté. Ala, une femme syrienne, a déclaré : "Nous avons connu nous aussi de grandes difficultés et maintenant nous sommes heureux d'aider à notre tour". En effet, l'expérience de la souffrance vécue nous enseigne que nous ne pouvons nous sauver qu'ensemble et que nous devons rester unis. "Parce que nous sommes tous dans le même bateau", a déclaré Bangin, originaire de la Syrie. Une jeune femme allemande a été impressionnée devant tant d'engagement : "Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de solidarité".

Les Jeunes pour la paix ont également trié et emballé des dons. Ils ont pu envoyer des aides. "Nous avons pris plaisir à le faire - a déclaré Lara, 18 ans - c'est bien de faire quelque chose pour les autres et nous ne pouvons pas laisser les gens seuls dans le besoin. Dès que les routes seront de nouveau praticables, nous pourrons également livrer le reste des aides que nous avons préparées, et rendre visite aux personnes âgées et aux familles touchées par la catastrophe pour distribuer de nouvelles aides et contribuer à la reconstruction".