news

"La parole-clé est la fraternité: on ne sauve qu'ensemble". Entretien avec Marco Impagliazzo (Rai 1)

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Le président de la Communauté de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, parle du défi de la fraternité à partir de la Fratelli tutti "Tous frères", au cours d'un entretien, dans l'émission télévisée "Voyage dans l'Eglise du pape François" (Rai 1). La pandémie a rendu encore plus évident le fait que l'on ne se sauve pas seul, mais seulement ensemble, montrant ainsi la folie d'immaginer des "parcours de salut" nationaux ou limités à des groupes spécifiques. Dans la mondialisation, le dialogue est l'instrument par excellence, non pour "se mélanger" mais afin que les peuples se connaissent et se respectent mutuellement. Un des fruits de la fraternité sont les couloirs humanitaires, des parcours d'accueil et d'intégration qui sauvent la vie des réfugiés, et qui naissent du dialogue oecuménique, de l'initiative commune de Sant'Egidio, de la Fédération des Eglises évangéliques en Italie et de Tavola valdese.

Vidéo (en italien)