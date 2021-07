news

Ouverture d'une tente de l'amitié pour les réfugiés de Lesbos : Sant'Egidio donne le coup d'envoi à un été sous le signe de la solidarité

Des milliers de réfugiés vivent toujours sur l'île grecque de Lesbos, et la Communauté les a rejoints cette année encore pour un troisième été de solidarité. Les premiers groupes, provenant de divers pays européens (de l'Italie à la Pologne, en passant par la Slovaquie et d'autres), sont arrivés il y a quelques jours, peu de temps avant la semaine où les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha, la fête commémorant le sacrifice d'Abraham.

Tout près du camp de réfugiés (le "Moria2", construit près de la mer suite à l'incendie qui a détruit l'ancien camp en septembre dernier) où vivent environ 4500 personnes, Sant'Egidio a installé une grande tente rouge et jaune, la tente de l'amitié.

Là, dans le respect des règles anti-Covid, la Communauté a créé un climat de fête parmi les réfugiés afghans et africains de religion islamique, principalement originaires du Congo, du Burundi et de la Somalie. Chacun a reçu un paquet de friandises, typiques de l'Aïd, et chaque famille un paquet incluant notamment du riz, de la sauce, du thon, du pain et des biscuits. Pour les enfants: des jouets, des stylos, des crayons et des bonbons.

Ce n'est que le début de la #santegidiosummer, un été sous le signe de la solidarité qui verra environ 250 volontaires de nombreux pays européens se relayer jusqu'à la fin du mois d'août pour distribuer de la nourriture et proposer aux enfants et aux adultes plusieurs enseignements, notamment des cours de langue.