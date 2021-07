news

L'amitié de Sant'Egidio dans les prisons de la Guinée Conakry

Ces jours-ci sont des jours de fête (l'Aïd el-Adha) en Guinée Conakry, un pays à majorité musulmane (85%), les chrétiens, pour la plupart catholiques, représentant une minorité significative (10%).

Un groupe de la Communauté de Sant'Egidio de Barcelone, travaillant pour le programme DREAM, a porté la fête dans un lieu improbable. Dans la prison de Dubreka, à 50 km de la capitale, a été cuisiné du poulet avec du riz pour 170 détenus et ont été distribués des aides alimentaires, grâce à plusieurs dons de Barcelone, destinés à soutenir l'initiative. Chaque prisonnier a également reçu du savon, du dentifrice, du manioc et du sucre. Les aides allègent les difficiles conditions de vie dans les prison africaines et la fête devient l'occasion, à travers la rencontre avec les autres cultures, pour ouvrir des espaces de fraternité.